Onda de calor se aproxima do Sudeste com chuvas nesta quinta-feira (13)

A onda de calor que atingiu a região Sul do Brasil deve se mover para a região Sudeste e para partes do Nordeste e Centro-Oeste nos próximos dias, é o que explica Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, ao Conexão Record News desta quinta-feira (13).



Apesar dessa movimentação, o Sul ainda deve contar com calor e tempo abafado. O meteorologista aponta que as altas temperaturas devem trazer chuvas para as regiões atingidas pela onda de calor, com destaque para a cidade de São Paulo , que deve ter temporais já na tarde desta quinta.