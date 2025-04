'Onde há medo, não há aprendizado', afirma educador sobre aumento da violência nas escolas

"Quando as crianças e jovens se sentem inseguros ou ameaçados, o cérebro bloqueia a aprendizagem", afirma Rafael Parente, PhD em educação e pesquisador da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), em entrevista ao Conexão Record News de terça-feira (15).



Parente destaca que o aumento da violência no ambiente escolar , que mais do que triplicou em dez anos no Brasil, "não pode ser tratado como uma surpresa porque é reflexo do nosso país". Para ele, exercitar um olhar para o que está acontecendo na vida social é fundamental para reverter esse quadro, já que a escola reflete a sociedade.



"As crianças e os adolescentes estão sempre olhando para as pessoas que eles têm como referência, que são os familiares, influenciadores, esportistas, políticos, celebridades e lideranças religiosas”, diz o especialista ao explicar que o comportamento de figuras próximas ou públicas acaba sendo copiado pelos jovens.



Outro fator destacado por Parente é a fragilidade da autoridade de professores e diretores com relação à disciplina, o que acaba gerando um ambiente de desordem e de indisciplina nos colégios. "Se as crianças e jovens entendem que não há consequência, eles vão continuar sendo violentos", salienta.