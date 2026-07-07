ONU defende regulamentação da IA e alerta sobre riscos para crianças

O secretário-geral das Nações Unidas afirmou durante o Diálogo Global da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre Governança de Inteligência Artificial que a tecnologia avança rápido demais e precisa de melhor regulamentação.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!