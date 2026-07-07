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ONU defende regulamentação da IA e alerta sobre riscos para crianças

Diretor-geral da organização diz que tecnologia precisa de "limites de segurança"

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O secretário-geral das Nações Unidas afirmou durante o Diálogo Global da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre Governança de Inteligência Artificial que a tecnologia avança rápido demais e precisa de melhor regulamentação.

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