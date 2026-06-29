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Organização pretende reduzir impactos da IA sobre empregos

Pesquisa estima que metade dos postos de trabalho nos EUA serão fechados nos próximos anos

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Uma pesquisa recente sugere que a inteligência artificial poderá encerrar cerca de metade dos postos de trabalho nos Estados Unidos em breve.

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