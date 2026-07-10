Otan e Zelensky vão participar de reunião na França

Na próxima segunda-feira (13), uma reunião ocorrerá na França com a participação do secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.



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