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Otan e Zelensky vão participar de reunião na França

Objetivo é aproveitar impulso gerado pela cúpula na Turquia para ajudar a Ucrânia

Conexão Record News|Do R7

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Na próxima segunda-feira (13), uma reunião ocorrerá na França com a participação do secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

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