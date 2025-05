Otimismo do mercado vem, principalmente, do acordo entre EUA e China, afirma economista

O dólar fechou em queda nesta terça-feira (13), com o menor valor desde outubro de 2024, cotado a R$ 5,60. Além da notícia positiva para o câmbio, a bolsa de valores também fechou em alta e com recorde. O índice Ibovespa fechou o dia em alta de 1,76%, ultrapassando os 137.343 pontos atingidos em 28 de agosto de 2024.





Estados Unidos e China foi um dos principais motivos para o otimismo apresentado pelo mercado. Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (14), Buso também destaca que os mais de 30 acordos assinados entre Brasil e China podem ter contribuído para os bons números na bolsa. O economista Ricardo Buso explica que o acordo entre





Para o especialista, os acordos trazem um alívio ao mercado, pois ajudam a cobrir as incertezas vindas após as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. No entanto, o economista ressalta que o cenário pode mudar a qualquer momento. "Se nós tivermos um mínimo sinal que elas [as negociações tarifárias] não serão definitivas, o humor volta a azedar de novo e isso é questão muito rápida para impactar em todo o mundo novamente", finaliza.