Parceria estratégica entre China e Rússia está cada vez mais integrada, afirma especialista

O serviço de inteligência da Ucrânia afirmou que a China está fornecendo uma série de produtos para fábricas militares russas. Um comunicado divulgado nesta segunda-feira (26) diz que Moscou recebe máquinas, produtos químicos especiais, pólvora e componentes específicos para indústrias de defesa.



No mês passado, o presidente Volodymyr Zelensky acusou Pequim de fornecer assistência militar direta para a Rússia, declarações que a China chamou de infundadas. Em entrevista ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó destaca que, apesar de um discurso contrário à guerra por parte dos chineses, a relação da China com a Rússia se consolida cada vez mais.



“O que a gente tem é um reafirmar de que a parceria estratégica entre China e Rússia é sem limite, que as economias estarão cada vez mais integradas, que o sistema de infraestrutura vai criar novas oportunidades e que, inclusive no planejamento de novas tecnologias, os países têm parceria estratégica. Então, ao mesmo tempo em que se diz neutra no conflito, a China não deixa de negociar compras e vendas nem com a Ucrânia, nem com a Rússia”, pontua.