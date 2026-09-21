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Partido de Vladimir Putin conquista número recorde de cadeiras

Votação não contou com participação de partidos críticos ao presidente e à guerra na Ucrânia

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O Partido Rússia Unida, do presidente Vladimir Putin, obteve um número recorde de 355 cadeiras nas recentes eleições para a Câmara Baixa do Parlamento russo.

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