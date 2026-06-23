Pesquisa do Datafolha aponta queda na parcela de pessimistas com economia

Uma pesquisa do Datafolha, realizada durante o mês de junho, entrevistou mais de 2.000 brasileiros e chegou à conclusão de que o povo brasileiro está mais otimista em torno da economia nacional.



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