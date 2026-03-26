Petrobras tem nova descoberta de petróleo no Rio de Janeiro

A Petrobras anunciou a descoberta de um novo poço de petróleo, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A estatal informou que o petróleo encontrado é de excelente qualidade e está situado a mais de 100 quilômetros da costa dos municípios fluminenses.



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