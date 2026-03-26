Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Petrobras tem nova descoberta de petróleo no Rio de Janeiro

Segundo estatal, petróleo foi encontrado a 113 km da costa de Campos dos Goytacazes

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Petrobras anunciou a descoberta de um novo poço de petróleo, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, Rio de Janeiro. A estatal informou que o petróleo encontrado é de excelente qualidade e está situado a mais de 100 quilômetros da costa dos municípios fluminenses.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Petrobras
  • Petróleo
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.