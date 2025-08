Petrobras vai participar de programa de incentivo às florestas produtivas

A Petrobras vai participar de um programa de incentivo às florestas produtivas . A estratégia é comandada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O programa é agenda prioritária do governo federal na COP30.



“O conhecimento local é muito valioso, principalmente na perspectiva do mercado de carbono”, diz Vlayla Macclaskey, ao comentar a medida. A iniciativa do governo federal busca integrar preservação ambiental e geração de renda com lavoura, pecuária e cultivos como cacau e açaí em áreas degradadas.



Ao Conexão Record News desta segunda-feira (4), a pesquisadora da FGV Direito Rio avalia que a iniciativa também “favorece pequenas comunidades que vão ser integradas por meio de uma agricultura familiar ”. Ela lembra que a medida tenta compensar os impactos de outras atividades na mesma região, como a exploração de petróleo e gás.