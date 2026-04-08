Petróleo despenca mais de 15% e fica abaixo de US$ 100
Preço caiu nesta quarta-feira (8) depois de Trump anunciar cessar-fogo de duas semanas no Irã
O preço do petróleo sofreu uma queda de 15% após um anúncio de Donald Trump sobre um cessar-fogo no Oriente Médio de duas semanas. Apesar da redução atual nos preços, não há garantias de que os valores retornarão aos níveis anteriores ao conflito na região.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Após anúncio de cessar-fogo, dezenas de embarcações voltam ao estreito de Ormuz
Segundo agência de notícias, Irã voltou a fechar rota após ataques de Israel contra o Líbano
Irã volta a fechar Ormuz e ameaça romper cessar-fogo
Teerã denunciou violações da trégua; Israel continua atacando Líbano
Governo brasileiro projeta superávit comercial em 2026
Estimativa indica alta de 5,9% sobre resultado do ano passado
STF julga regras para eleição de mandato-tampão no RJ
Ministros decidem se votação para o governo do estado será direta ou indireta
Coreia do Norte lança vários mísseis balísticos
Governo sul-coreano convocou reunião de emergência e classificou disparos como 'provocação'
FBI alertou para ameaça persistente do Irã aos EUA
Casa Branca minimizou possibilidade de ataque e disse que governo trabalha na proteção do povo
Ações para frear alta dos combustíveis custarão R$ 30,5 bilhões
Governo decide mexer na tributação dos cigarros para compensar parte dos gastos
Israel acusa Irã de lançar mísseis contra regiões do país
Outras nações do Golfo também emitiram alertas e ativaram defesas aéreas; Teerã confirmou ataques
Trump divulga taxação de 50% a países que fornecerem armas ao Irã
Anúncio foi feito em publicação nas redes sociais, um dia após acordo de cessar-fogo
Rússia e China vetam resolução da ONU sobre reabertura do estreito de Ormuz
Ministro das Relações Exteriores do Bahrein afirmou que países do Golfo lamentam rejeição da medida
Biblioteca digital reúne 8.000 obras literárias gratuitas
Plataforma lançada pelo MEC tem clássicos da literatura, premiados e best-sellers
Presidente do Banco Central pede 'cautela' sobre juros
Segundo Galípolo, brasileiros não aceitam mais índices elevados de inflação
Governo eleva imposto do cigarro para driblar perda de arrecadação
Medida é para bancar isenção de tributos sobre biodiesel e querosene de aviação
Estados Unidos utilizam IA para identificar e mapear alvos
Tecnologia desenvolvida em 2017 cruza dados com imagens de satélite e drones