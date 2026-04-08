Petróleo despenca mais de 15% e fica abaixo de US$ 100

O preço do petróleo sofreu uma queda de 15% após um anúncio de Donald Trump sobre um cessar-fogo no Oriente Médio de duas semanas. Apesar da redução atual nos preços, não há garantias de que os valores retornarão aos níveis anteriores ao conflito na região.



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