Petróleo já acumula alta de 40% desde o começo do conflito

Mesmo após os Estados Unidos liberarem a compra de petróleo russo, os preços do petróleo seguem em alta e voltaram ao patamar realmente de US$ 100 dólares. Entenda como ficará a situação do Brasil em meio a tais mudanças.



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