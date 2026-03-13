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Petróleo já acumula alta de 40% desde o começo do conflito

Combustível supera US$ 100 mesmo após Estados Unidos liberarem compra de óleo russo

Conexão Record News|Do R7

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Mesmo após os Estados Unidos liberarem a compra de petróleo russo, os preços do petróleo seguem em alta e voltaram ao patamar realmente de US$ 100 dólares. Entenda como ficará a situação do Brasil em meio a tais mudanças.

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