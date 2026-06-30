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PIS/Pasep: 'Muita gente não sabe que tem dinheiro a receber'

Saque para quem fizer pedido dentro do prazo está previsto para 27 de julho

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O prazo para solicitar o saque do segundo lote de pagamento do antigo fundo PIS/Pasep termina nesta terça (30).

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