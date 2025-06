Pix automático deve ser o fim do boleto e do débito automático, diz economista

O Banco Central publica, nesta quinta (5), as regras para se evitar fraudes no Pix automático . Para realizar cobranças, as empresas terão que apresentar o mesmo nome registrado na Receita Federal e ter, no mínimo, seis meses de atuação.



O BC estima que a nova modalidade vai permitir que 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito tenham acesso a pagamentos recorrentes. O órgão também prevê a redução de custo e de inadimplência para as empresas, que vão poder substituir cobranças por boletos pelo Pix .





Conexão Record News , Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), explica que o Pix foi a ferramenta que promoveu a democratização do acesso ao sistema financeiro. Ela pontua o crescimento de pessoas que obtiveram uma conta bancária após o início da ferramenta durante a pandemia. Carla acredita que a nova funcionalidade anunciada levará, provavelmente, ao fim do boleto e do débito automático. Em entrevista ao, Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), explica que o Pix foi a ferramenta que promoveu a democratização do acesso ao sistema financeiro. Ela pontua o crescimento de pessoas que obtiveram uma conta bancária após o início da ferramenta durante a pandemia. Carla acredita que a nova funcionalidade anunciada levará,