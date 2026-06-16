Plataformas criam contas especiais com classificação etária

A partir desta terça-feira (16), a plataforma de jogos Roblox introduz novos tipos de contas voltados para usuários entre 5 e 15 anos. Mudança visa aumentar a segurança dos jogadores por meio do uso obrigatório do controle parental e restrições no bate-papo.



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