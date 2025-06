'Pode ser usado contra você em um futuro não tão distante', diz especialista sobre 'consulta' por IA

A busca por sintomas médicos ou doenças no “doutor Google” virou uma prática comum nos últimos anos, mas os especialistas alertam que a iniciativa pode colocar a saúde em risco. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia de Illinois, nos Estados Unidos, mostrou que ferramentas como inteligência artificial podem dar respostas imprecisas ou sem embasamento científico. Esse tipo de "consulta" pode emitir diagnósticos errados, atrasar tratamentos e até gerar crises de ansiedade.

Em entrevista aodesta terça-feira (3), Flávio D'Urso, especialista em direito digital, alerta que a pesquisa na internet “vai te gerar uma resposta, mesmo que imprecisa, e você pode tomar uma medida errada”. D’Urso ressalta que a forma com que a IA é questionada pode trazer várias respostas diferentes, confundindo ainda mais o paciente.