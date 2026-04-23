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Polícia Federal retira credenciais de agente americano

Diretor afirma que ação foi um ato de reciprocidade, fundamento das relações internacionais

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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, anunciou que um agente norte-americano perdeu a credencial para atuar na sede da instituição em Brasília. Rodrigues esclareceu que a ação é baseada no princípio da reciprocidade.

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