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Política externa de Trump mexe com mercado financeiro

Dólar perdeu força nos últimos meses, enquanto moedas como o real valorizaram

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Imprevisibilidade de Donald Trump fez com que o dólar entrasse em queda e atingisse nesta sexta-feira (10) a cotação de R$ 5,02; o menor valor atingido em dois anos.

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