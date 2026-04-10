Política externa de Trump mexe com mercado financeiro

Imprevisibilidade de Donald Trump fez com que o dólar entrasse em queda e atingisse nesta sexta-feira (10) a cotação de R$ 5,02; o menor valor atingido em dois anos.



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