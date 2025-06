Políticas públicas ‘consistentes com o tempo’ podem resolver baixa mobilidade social, diz professor

O Atlas da Mobilidade Social, divulgado pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social no último domingo (1º), mostra que, no Brasil, apenas 2% das crianças pobres alcançam a renda dos 10% mais ricos. O levantamento ainda mostra que dois terços da faixa dos 50% mais pobres continuam no mesmo patamar dos pais quando adultos. Os dados mostram a baixa mobilidade social no Brasil.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (6), Leonardo Fontes, professor do departamento de sociologia e coordenador do programa de pós-graduação em sociologia da Unicamp, comenta os números.



“O Brasil tem baixíssima mobilidade social, e isso decorre de vários fatores. O primeiro de tudo é a desigualdade de oportunidade que perdura no Brasil, e isso passa pela educação pública de qualidade, que é muito desigual [...] Outro fator importante é o mercado de trabalho”, aponta Fontes.



O professor analisa possíveis alternativas para reverter o cenário enfrentado pelo país. “É um problema estrutural . Se você começar a investir na educação na primeira infância hoje, com creche de qualidade, política de apoio à família, alfabetização, você só vai colher esses frutos quando a criança estiver chegando aos 25 anos. Você tem que manter políticas públicas que sejam consistentes com o tempo”, diz.



