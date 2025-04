Por ser mais fácil, a gente acaba dando um celular e não um livro para a criança, diz socióloga

Apesar de esta sexta-feira (18) ser comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, dados mostram que o hábito da leitura está sendo deixado de lado. Em pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro sobre atividades no tempo livre, 43% das crianças de 5 a 10 anos responderam que preferem jogar videogame — entre as que têm idades entre 11 a 13 anos, o número cai para 39%. Deste público, somente 25% respondeu passar o tempo lendo livros. Já entre os adultos, apenas 27% se declararam leitores .





Conexão Record News , a socióloga Zoara Failla destaca a necessidade do incentivo da família nesses primeiros anos de vida, período em que o prazer pela leitura desperta. A especialista ressalta o impacto negativo do uso demasiado de telas aos jovens. “A gente acaba, até por ser mais fácil, dando um celular e Em entrevista ao, a socióloga Zoara Failla destaca a necessidade do incentivo da família nesses primeiros anos de vida, período em que o prazer pela leitura desperta. A especialista ressalta o impacto negativo do uso demasiado de telas aos jovens. “A gente acaba, até por ser mais fácil, dando um celular e não um livro para a distração , para o entretenimento dessas crianças”.