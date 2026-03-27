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Praias do Brasil estão entre as mais contaminadas do mundo

Concentração de bitucas de cigarro pode ser 40 vezes maior que a média de países analisados em pesquisa

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Um estudo destacou a presença de bitucas de cigarro nas praias brasileiras. A pesquisa revelou que o Brasil ocupa a quarta posição mundial em contaminação desse tipo. Enquanto a média global é de 0,24 bituca por metro quadrado, algumas praias brasileiras apresentam índices até 40 vezes maiores.

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