Preço do azeite deve reduzir em até 120 dias, aponta especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (20), o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Renato Fernandes, detalha as diferenças entre os tipos de azeite e as discrepâncias entre os preços do produto — no caso do extra-virgem, por exemplo, o frasco de 500 ml chega a custar quase R$ 50,00.



Fernandes explica que “a Espanha é o maior produtora de azeite de oliva do mundo, e ela passou por duas crises hídricas, duas safras anteriores, onde teve quebras muito significativas. Isso elevou o preço do azeite a patamares nunca antes atingidos”. Ele pontua, no entanto, que os valores estabilizaram e devem reduzir em até 120 dias.



Segundo o especialista, a qualidade e o processamento da azeitona são os principais pontos que diferenciam as variações do produto. "Quanto mais saudável, mais bem tratada, mais bem processada, melhor será o azeite. Esse azeite, no caso, é o verdadeiro extra-virgem, a tal primeira prensa", diz Fernandes.