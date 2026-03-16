Preço do barril de petróleo ultrapassa os US$ 105 nesta segunda (16)

O preço do barril de petróleo ultrapassou os US$ 105 nesta segunda-feira (16), refletindo as tensões crescentes no Oriente Médio. A economista Carla Beni comenta o assunto.



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