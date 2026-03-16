Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Preço do barril de petróleo ultrapassa os US$ 105 nesta segunda (16)

Conflito entra na terceira semana com incertezas sobre passagem de navios no Estreito de Ormuz

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O preço do barril de petróleo ultrapassou os US$ 105 nesta segunda-feira (16), refletindo as tensões crescentes no Oriente Médio. A economista Carla Beni comenta o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Oriente médio
  • Petróleo
  • guerra
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.