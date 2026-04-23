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Presidente dos Correios apresenta resultados após plano de reestruturação

Objetivo é garantir sustentabilidade financeira, modernizar operação e ampliar competitividade

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O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, falou sobre os resultados do plano de reestruturação da empresa durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (23).


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