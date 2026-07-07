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Presidente francês faz visita de Estado histórica à Síria

Encontro entre Macron e presidente sírio é visto como passo importante para reintegração do país

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A primeira visita oficial de um líder do Ocidente à Síria desde a queda de Bashar Al-Assad pode significar mudanças na estrutura geopolítica do Oriente Médio.

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