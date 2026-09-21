Presidente Lula já está nos EUA para fazer abertura da Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Nova York, Estados Unidos, onde fará o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) nesta terça-feira (22).



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