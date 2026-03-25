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Presidente Lula sanciona lei contra crime organizado

Dois trechos da proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, foram vetados

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Advogado criminalista analisa impactos do PL Antifacção, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça (23) com dois vetos.

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