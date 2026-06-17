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Prévia do PIB divulgada pelo Banco Central registra alta em abril

Aumento foi de 0,5% na comparação com o mês de março; indústria puxou crescimento da atividade

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A prévia do PIB (Produto Interno Bruto) divulgada pelo Banco Central indicou um aumento de 0,5% em abril comparado ao mês anterior. Este crescimento foi impulsionado principalmente pelos setores industrial e de serviços.

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