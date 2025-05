Principais erros em declarações de IR envolvem despesas médicas; saiba como fazer

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2025 vai até o dia 30 de maio. Contribuintes que não fizerem a entrega na data podem pagar multas, ter restrição do CPF e outras penalidades. Para conversar sobre o assunto, o Conexão Record News desta segunda-feira (12) convida Gabriel Quintanilha, professor da FGV Direito Rio.



Segundo o professor, os maiores erros cometidos envolvem declarações de despesas médicas, pois muitas vezes os contribuintes colocam informações das quais não têm provas, por exemplo, o recibo preenchido à mão, o que não é permitido. “O médico tem que ter lançado a despesa efetivamente no sistema da Receita Federal ”, explica o professor.



Quintanilha afirma que a Receita facilitou a declaração este ano, principalmente para pessoas com renda única, por meio de um aplicativo de celular. Quando o contribuinte se cadastra e já tem acesso às informações pré-preenchidas, necessita somente confirmar os dados.



O especialista frisou também a necessidade de declarar a renda dos dependentes, como em casos de filhos que recebem bolsa-estágio ou idosos que recebem pensões e aposentadorias .



"É claro que, se a pessoa não declarar o Imposto de Renda, ela tem algumas punições que, efetivamente, podem ser bastante cruéis", alerta o professor. "Pode haver uma multa de 1% ao mês, ou fração de atraso, podendo chegar até 20% do imposto", completa. Ele ressalta, por fim, que a ausência da declaração pode 'sujar' o CPF da pessoa, impedindo ela de tirar passaporte, participar de concursos públicos, entre outras sanções.