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Processo de escolha do novo líder do Reino Unido vai começar em julho

Ex-prefeito da Grande Manchester pode ser eleito sem oposição; vencedor assume cargo em setembro

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Com a saída de Keir Starmer, diversas figuras políticas são cogitadas para assumir a função de novo primeiro-ministro do Reino Unido.

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