Procurador-geral de SP defende humanização das vítimas

Paulo Sérgio de Oliveira e Costa reforçou a importância do MP no combate ao crime

Conexão Record News|Do R7

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, planeja humanizar o tratamento às vítimas da criminalidade caso seja reeleito.

  • Justiça
  • ministerio-publico
  • sao-paulo-cidade
  • sao-paulo-estado

