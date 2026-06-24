Produção de petróleo da Petrobras cresce em maio

Apesar de não divulgar os dados exatos, a Petrobras aumentou em 14% a produção de petróleo no mês de maio ao comparar os resultados com o mesmo período em 2025.



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