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Produção de petróleo da Petrobras cresce em maio

Segundo a estatal, ficou 14% maior na comparação com o mesmo período do ano passado

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Apesar de não divulgar os dados exatos, a Petrobras aumentou em 14% a produção de petróleo no mês de maio ao comparar os resultados com o mesmo período em 2025.

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