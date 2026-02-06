Logo R7.com
Projeto permite que parlamentares acumulem salário e aposentadoria

Proposta está incluída na Lei Orçamentária Anual de 2026, com previsão de R$ 18 milhões

Conexão Record News|Do R7

Um Projeto de Lei em discussão busca permitir que deputados aposentados acumulem o salário do mandato com a aposentadoria. A proposta foi apresentada em junho do ano passado e está prevista na Lei Orçamentária Anual de 2026, com previsão de R$ 18 milhões.

