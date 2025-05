Putin deixou Trump ‘de mãos atadas’ com maior ataque desde o início da guerra contra a Ucrânia

O território ucraniano foi alvo, nesta segunda-feira (26), da maior ofensiva russa desde o início da guerra, que já dura três anos. A operação militar deixou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , “de mãos atadas”, segundo o analista internacional Vladimir Feijó.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (26), o especialista explica que o republicano defendia a paz da Ucrânia e se envolvia em conversas bilaterais com o governo de Moscou para que os confrontos se encerrassem logo, mas, agora, enxerga as ações do líder do Kremlin como inadmissíveis.



Feijó pontua, no entanto, que um novo pacote de sanções econômicas do Ocidente não deve prejudicar a Federação Russa. “Não sei se surtiria muito efeito, já que depois de três anos a economia dela está migrando para o Oriente”, explica o professor.



O analista também questiona qual será a reação de Washington diante das novas ofensivas contra a capital ucraniana, tendo em vista que o país do Leste Europeu agora serve como uma espécie de “fronteira” entre os aliados americanos, pertencentes à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , e os russos.