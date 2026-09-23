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Queijaria nasce de um projeto familiar em Minas Gerais

Produtora rural deixou a vida na cidade para ganhar prêmio internacional

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No coração do Triângulo Mineiro, uma pequena propriedade de 2 hectares e meio está ganhando destaque internacional na produção de queijos.

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