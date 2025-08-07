Quinta onda de frio do ano está chegando ao Brasil; veja as regiões mais afetadas

Uma nova onda de frio, a quinta de 2025, está chegando e deve derrubar as temperaturas em várias regiões do Brasil. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (7), a meteorologista da Climatempo Patrícia Cassoli fala sobre as áreas que devem ser as mais afetadas.



"Essa queda [de temperatura] começa a ser sentida na região Sul, principalmente. A partir da noite dessa sexta-feira (8) já teremos essa queda mais acentuada, que vai avançar por áreas da região Sudeste, o estado São Paulo, sul do rio de janeiro, sul e Triângulo de Minas Gerais. As temperaturas vão ficar bastante baixas tanto as mínimas quanto as máximas em áreas do interior do Brasil como estado do Mato Grosso do Sul, áreas mais ao sul de Goiás e sul do Mato Grosso também sentirão os efeitos dessa onda de frio", explica Patrícia. Ela ressalta ainda que o sul do Acre e o sul de Rondônia, na região Norte, também serão impactados.



Sobre a região Sudeste, a meteorologista explica que a onda de frio pode trazer precipitações constantes para a região litorânea do estado de São Paulo .



“A partir da tarde de amanhã, com a chegada dessa frente fria aqui pela costa do estado de São Paulo, temos previsão para pancadas moderadas e até com forte intensidade sobre o centro e leste do estado, pegando também a região da capital paulista”, diz.



No Rio de Janeiro, apesar das altas temperaturas nesta quinta, espera-se uma diminuição dos termômetros junto à frente fria, também com possibilidade de pancadas de chuva.