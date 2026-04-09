Receita tributária do petróleo russo deve dobrar em abril

A receita tributária do petróleo na Rússia está projetada para dobrar em abril, atingindo cerca de 9 bilhões de dólares. Este aumento significativo é resultado direto da elevação dos preços globais do petróleo após o recente conflito no Irã. A Rússia se beneficia dessa situação devido à sua posição como segundo maior exportador mundial de petróleo.



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