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Receita tributária do petróleo russo deve dobrar em abril

Segundo levantamento da Reuters, valor deve chegar a US$ 9 bilhões; país é o segundo maior exportador

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A receita tributária do petróleo na Rússia está projetada para dobrar em abril, atingindo cerca de 9 bilhões de dólares. Este aumento significativo é resultado direto da elevação dos preços globais do petróleo após o recente conflito no Irã. A Rússia se beneficia dessa situação devido à sua posição como segundo maior exportador mundial de petróleo.

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