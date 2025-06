Região Sul deve enfrentar nova frente fria; norte gaúcho deve ser principal área afetada

O número de mortos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul chegou a cinco . Em meio ao alerta, uma nova frente fria chega ao estado e à toda região Sul.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (26), Alexandre Nascimento, meteorologista da Nottus, diz que o extremo norte do Rio Grande do Sul deve ser a principal área afetada, junto dos estados de Santa Catarina e Paraná.



O meteorologista ainda explica que o estado gaúcho sofre com as consequências das mudanças climáticas. “O estado do Rio Grande do Sul está sujeito a todo tipo de intempéries, seja o excesso de chuva, seja o excesso de seca, seja o frio intenso, seja o calor intenso”, diz.



Já no Sudeste do país, a expectativa para os próximos dias é que o frio perca força e as tardes fiquem mais quentes.