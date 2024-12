Região Sul deve receber mais de 300 milímetros de chuva no próximo fim de semana

“O Sul do país deve receber neste final de semana mais de 300 milímetros de chuva , além do volume esperado para o mês de dezembro”, projeta Vitor Takao, meteorologista do Climatempo. Em entrevista à RECORD NEWS nesta quinta-feira (5), ele destaca que as principais áreas afetadas serão o centro-sul do Paraná, o norte do Rio Grande do Sul e uma faixa de Santa Catarina.