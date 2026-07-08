Relatório aponta 213 barragens em situação crítica

Um levantamento da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) revelou que, entre 14 mil barragens avaliadas no Brasil, 213 estão em estado crítico, com potencial para atingir pessoas ou estruturas importantes.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!