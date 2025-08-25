Logo R7.com
Relatório da ONU mostra que ações urgentes ainda podem garantir futuro habitável na Terra

‘Muito da solução passa pelas nossas atividades’, diz especialista sobre mudanças climáticas

Conexão Record News|Do R7

O último relatório publicado pelo painel climático da ONU mostrou que os eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e tempestades, se tornam cada vez mais frequentes por conta do aquecimento global. No entanto, ações urgentes ainda podem garantir um futuro habitável na Terra.

Em entrevista ao Conexão Record News, o pesquisador Luiz César Loques fala de medidas tomadas no âmbito internacional e nacional para combater as mudanças climáticas, e ressalta ações individuais que também podem ser adotadas nesse sentido.

“Não usar o carro tantas vezes por dia, a preferência pelo transporte público para quem tem essa possibilidade, evitar o uso desnecessário de recursos naturais, como água. Muito da solução passa pelas nossas atividades”, diz.

