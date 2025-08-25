Relatório da ONU mostra que ações urgentes ainda podem garantir futuro habitável na Terra

O último relatório publicado pelo painel climático da ONU mostrou que os eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e tempestades, se tornam cada vez mais frequentes por conta do aquecimento global . No entanto, ações urgentes ainda podem garantir um futuro habitável na Terra.



Em entrevista ao Conexão Record News , o pesquisador Luiz César Loques fala de medidas tomadas no âmbito internacional e nacional para combater as mudanças climáticas, e ressalta ações individuais que também podem ser adotadas nesse sentido.



“Não usar o carro tantas vezes por dia, a preferência pelo transporte público para quem tem essa possibilidade, evitar o uso desnecessário de recursos naturais, como água. Muito da solução passa pelas nossas atividades”, diz.