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Relatório revela que oito em cada dez mortes em ações policiais são de pessoas negras

Documento reúne dados de nove estados e aponta alta de 6,4% na letalidade entre 2024 e 2025

Conexão Record News|Do R7

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Um relatório da Rede de Observatório do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania revelou que 80% das mortes registradas em operações policiais no Brasil envolvem pessoas negras.

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