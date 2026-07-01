Relatório revela que oito em cada dez mortes em ações policiais são de pessoas negras

Um relatório da Rede de Observatório do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania revelou que 80% das mortes registradas em operações policiais no Brasil envolvem pessoas negras.



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