Resposta de Putin foi alerta para apoio direto dos Estados Unidos à Ucrânia, diz especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (21), a especialista em ciência política Giovana Branco comentou sobre a recente escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia e suas consequências. Segundo Giovana, a estreia do uso de mísseis intercontinentais por Putin serviu como uma resposta aos projéteis americanos utilizados por Zelensky. A especialista complementa dizendo que “estamos, cada vez mais, próximos de uma escalada sem precedentes” no conflito.