‘Risco é pequeno’, diz meteorologista sobre previsão de tempestade em São Paulo nesta sexta (25)

Em entrevista ao Conexão Record News , o meteorologista Giovanni Dolif fala sobre a previsão do tempo para a região centro-sul do Brasil. Segundo ele, a chance de tempestade nesta sexta-feira (25) diminuiu depois das precipitações de quinta-feira (24). Mesmo assim, regiões como o nordeste de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro devem continuar em atenção. A instabilidade permanece durante o fim de semana e deve chegar ao Espírito Santo no domingo (27).