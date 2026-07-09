Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia diz que ataques ucranianos não vão encerrar a guerra

Presidente Donald Trump havia dito que ofensiva poderia levar a negociações para paz

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Durante a cúpula da Otan realizada recentemente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi questionado sobre os recentes ataques com drones contra a Rússia. Ele defendeu as ações como uma escalada necessária para potencialmente encerrar o conflito. O secretário de Estado norte-americano compartilhou essa visão otimista ao afirmar que tais ofensivas poderiam abrir espaço para negociações futuras.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rússia
  • ucrania
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.