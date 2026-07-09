Rússia diz que ataques ucranianos não vão encerrar a guerra

Durante a cúpula da Otan realizada recentemente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi questionado sobre os recentes ataques com drones contra a Rússia. Ele defendeu as ações como uma escalada necessária para potencialmente encerrar o conflito. O secretário de Estado norte-americano compartilhou essa visão otimista ao afirmar que tais ofensivas poderiam abrir espaço para negociações futuras.



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