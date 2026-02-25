Saiba como estão os trabalhos na Zona da Mata em Minas Gerais

A Defesa Civil de Minas Gerais concentra esforços em Juiz de Fora e Ubá devido aos deslizamentos. Até o momento, foram confirmadas 38 vítimas e 33 desaparecidos. Há previsão de três dias de chuvas intensas, impactando a região metropolitana e o Vale do Aço, com alerta de 150-200 milímetros de precipitação. A população pode receber alertas via SMS ou cell broadcast. Tenente Leslie Amaral Menon enfatiza a importância de seguir orientações durante este período.



