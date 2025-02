Saiba como fica o pagamento de salários e benefícios com a chegada do Carnaval

O governo federal não considera nenhum dos dias de Carnaval como feriado nacional. No entanto, com a folia marcada para os primeiros dias de março, a data de pagamento de salários e aposentadorias do INSS pode ser afetada em algumas regiões.



A advogada trabalhista Cláudia Securato explica, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (24), que haverá contagem normal dos dias para pagamentos de salários e benefícios. Logo, quem recebe no quinto dia útil do mês, pode considerar normalmente o período de festa para os cálculos.



Securato pontua que a exceção acontece no Rio de Janeiro, único estado brasileiro que considera o Carnaval como feriado na segunda-feira (3) e na terça-feira (4). Algumas cidades também podem decretar a festividade como data comemorativa.