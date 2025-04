São Paulo pode registrar menor temperatura no ano na madrugada desta quarta (23)

Após registrar 15,4 °C na madrugada desta terça-feira (22), a capital paulista deve registrar a temperatura mais baixa do ano na quarta-feira (23) — a mínima prevista é de 14 °C. Em entrevista ao Conexão Record News, Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, afirma que o motivo do clima gelado se dá pelo deslocamento de uma frente fria pela costa Sul e Sudeste do país, que abriu espaço para uma massa de ar polar.