Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Senado aprova PEC sobre locais de descanso de motoristas profissionais

Proposta é para motoristas de cargas e de passageiros; texto segue agora para Câmara

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O 'Conexão Record News' entrevista o especialista em mobilidade urbana, Daniel Ortiz, que analisa a decisão do Senado de aprovar a PEC sobre locais de descanso para motoristas profissionais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rodovias
  • Senado
  • trafego
  • camara-dos-deputados

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.